На Азовском побережье оккупанты захватывают отели, готовясь к курортному сезону, - мэр Федоров
Из более чем 600 баз отдыха Кирилловки россияне заняли треть. В части расселили военных, другие – разграбили
Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Оккупанты активно готовятся к курортному сезону - отжимают отели на Азовском побережье", - написал городской голова.
Он рассказал, что в Кирилловке около 600 баз отдыха, треть из которых захватили россияне. В части расселяются военные, другие – разворовывают, а в некоторых начинают вести туристический бизнес.
Отмечено, что оккупанты распространяют объявления о поиске персонала: начиная от уборщиц и заканчивая директорами. Работать на захватчиков местные жители не хотят.
- Во временно оккупированном Мелитополе россияне поставили видеокамеры, чтобы бороться с украинскими партизанами.
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