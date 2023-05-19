Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Оккупанты активно готовятся к курортному сезону - отжимают отели на Азовском побережье", - написал городской голова.

Он рассказал, что в Кирилловке около 600 баз отдыха, треть из которых захватили россияне. В части расселяются военные, другие – разворовывают, а в некоторых начинают вести туристический бизнес.

Отмечено, что оккупанты распространяют объявления о поиске персонала: начиная от уборщиц и заканчивая директорами. Работать на захватчиков местные жители не хотят.