На Азоте в Северодонецке находится около 300 гражданских
На заводе "Азот" в Северодонецке, где продолжаются ожесточенные бои, сейчас находятся около 300 гражданских
Об этом сообщила брифинге вице-премьер по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.
Она отметила, что в отличие от Азовстали на комбинате в Северодонецке нет разветвленной сети бомбоубежищ.
Ранее украинская сторона официально добивалась от оккупантов открытия гуманитарного коридора для эвакуации находящихся на территории предприятия гражданских, но этого не произошло.
Она отметила, что украинская сторона и международные организации, подключенные для решения вопроса эвакуации, должны получить подтверждение добровольного желания гражданских покинуть Азот.
"Мне пообещали военные, что будут сделаны короткие видео с этими людьми... Если это произойдет, мы, конечно, будем продолжать пробивать коридор из Азота", - добавила вице-премьер.
- 20 июня оккупанты начинали широкомасштабное наступление на Луганщине. В Северодонецке бои продолжались уже в промзоне, украинские войска контролировали только территорию завода Азот.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.41
Покупка 34.41Продажа 35.22
-
EUR
Покупка 35.95Продажа 37.14
- Актуальное
- Важное