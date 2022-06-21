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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией На Азоте в Северодонецке находится около 300 гражданских

На Азоте в Северодонецке находится около 300 гражданских

21 июня, 2022 вторник
05:49
война с Россией

На заводе "Азот" в Северодонецке, где продолжаются ожесточенные бои, сейчас находятся около 300 гражданских

Об этом сообщила брифинге вице-премьер по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.

Она отметила, что в отличие от Азовстали на комбинате в Северодонецке нет разветвленной сети бомбоубежищ.

Ранее украинская сторона официально добивалась от оккупантов открытия гуманитарного коридора для эвакуации находящихся на территории предприятия гражданских, но этого не произошло.

Она отметила, что украинская сторона и международные организации, подключенные для решения вопроса эвакуации, должны получить подтверждение добровольного желания гражданских покинуть Азот.

"Мне пообещали военные, что будут сделаны короткие видео с этими людьми... Если это произойдет, мы, конечно, будем продолжать пробивать коридор из Азота", - добавила вице-премьер.

  • 20 июня оккупанты начинали широкомасштабное наступление на Луганщине. В Северодонецке бои продолжались уже в промзоне, украинские войска контролировали только территорию завода Азот.

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Луганск
Северодонецк
Ирина Верещук
новости Луганска
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