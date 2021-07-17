На автовокзале в Житомире мужчина взобрался на столб, дергал за провода, а потом бегал по крышам киосков и домов
Житомиряне, которые находились на территории центрального автовокзала вечером 16 июля 2021 года, стали свидетелями неадекватного поведения одного молодого человека и вызвали полицию
Подробности приводит Еспресо.TV .
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По данным Житомир.info, мужчина сначала залез по электроопоре и начал дергать за электрические провода. Затем вылез на крышу соседнего частного дома, перескочил на крышу киоска. Правоохранители, которые были на месте происшествия, пытались уговорить мужчину спуститься.
Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции в Житомирской области, вызов поступил о хулиганстве на территории автовокзала. По словам правоохранителей, которые прибыли на вызов, человек имел признаки наркотического опьянения.
В конце силу своих неадекватных действий мужчина упал с высоты, его забрала "скорая".
- Напомним, вечером пятницы 18 июня 2021 года на Михайловской в Житомире неадекватный старший мужчина с ножом и щенком приставал к прохожим и посетителей кафе. Когда одна из женщин предложила вызвать полицию, мужчина с угрозами направил на нее нож и начал догонять. Нападающий остановили и до приезда полиции удерживали работники кафе. За несколько дней дебоширу с Михайловской объявили о подозрении в хулиганстве с применением оружия.
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