Об этом сообщает местное издание newsru.co.il.

Известно, что первое сообщение о взрыве произошло в 07:06, инцидент произошел на автобусной остановке на улице Шаарей Иерушалаим. Шоссе в указанном районе заблокировано для проезда транспорта.

После, примерно через полчаса после первого взрыва, на перекрестке Рамоф в Иерусалиме раздался еще один взрыв.

В общей сложности помощь была оказана 19 пострадавшим: среди них 15 раненых и четверо в состоянии нервного шока. Парамедики и полицейские отмечают, что взрывные устройства содержали множество мелких поражающих металлических предметов с целью причинения максимального вреда людям.

Раненые доставлены в больницы. Некоторые находятся в критическом состоянии.

Около 09:00 в одной из больниц сказали, что скончался один из раненых. Информация о погибшем официально подтверждена полицией.

Полиция блокирует автовокзалы и автобусные остановки. Ведет поиск взрывных устройств.

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