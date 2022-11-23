На автобусной станции в Иерусалиме прогремели взрывы: есть погибший, почти 20 пострадавших
Утром 23 ноября в Иерусалиме раздались взрывы на автобусной станции в районе Рамот. Есть много пострадавших
Об этом сообщает местное издание newsru.co.il.
Известно, что первое сообщение о взрыве произошло в 07:06, инцидент произошел на автобусной остановке на улице Шаарей Иерушалаим. Шоссе в указанном районе заблокировано для проезда транспорта.
После, примерно через полчаса после первого взрыва, на перекрестке Рамоф в Иерусалиме раздался еще один взрыв.
В общей сложности помощь была оказана 19 пострадавшим: среди них 15 раненых и четверо в состоянии нервного шока. Парамедики и полицейские отмечают, что взрывные устройства содержали множество мелких поражающих металлических предметов с целью причинения максимального вреда людям.
Раненые доставлены в больницы. Некоторые находятся в критическом состоянии.
Около 09:00 в одной из больниц сказали, что скончался один из раненых. Информация о погибшем официально подтверждена полицией.
Полиция блокирует автовокзалы и автобусные остановки. Ведет поиск взрывных устройств.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.78
Покупка 39.78Продажа 40.47
-
EUR
Покупка 40.1Продажа 41.11
- Актуальное
- Важное