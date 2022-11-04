На австралийском побережье заметили самую ядовитую рыбу в мире
Во время прогулки на пляже рыбу-камень заметил натуралист Дэниел Браун. Прикоснувшись к ней, человек может умереть в течение 30 минут
Об этом пишет dailystar.
Мужчина прогуливался по побережью в Ли-Пойнт, Северная Австралия, и искал следы синекольчатого осьминога, который тоже известен своей ядовитостью. Но наткнулся на не менее смертоносное создание.
Эти рыбы могут прятаться в камнях и песке на мелководье, ожидая свою жертву.
Браун говорит, что чудом избежал смерти и призывает всех быть внимательнее на пляжах.
По словам главы Лаборатории эволюции ядов в Квинсленде Брайана Фрая, каждая подобная особь имеет 13 острых шипов, в которых и содержится токсин. Обычно рыба использует яд во время охоты, атакуя добычу за секунды.
На человека рыба не нападает, но каждый может стать ее жертвой, случайно наступив. В этом случае смерть может наступить от болевого шока в считанные минуты. Если этого не произойдет, пострадавший все равно умрет, но уже от коллапса сердечно-сосудистой системы, который наступит в течении полчаса.
Фрай отметил, что у берегов Австралии рыба-камень встречается довольно часто, поэтому отдыхающим необходимо быть внимательными.
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