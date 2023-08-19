Об этом сообщили местные telegram-каналы.

Также в минобороны РФ обвинили Украину в ударе.

"Сегодня около 10:00 мск киевский режим совершил террористическую атаку с применением БПЛА коптерного типа на военный аэродром в Новгородской области", - говорится.

Отмечается, что в результате теракта на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов, оперативно ликвидированное пожарными расчетами. Повреждение получил один самолет, пострадавших в результате террористического акта нет.

В своем telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко отметил, что после удара по авиабазе, российские оккупанты начали передислокацию.

"После удара по авиабазе "Сольцы" происходит передислокация нескольких бортов Ту-22м3 на "Оленью"", - говорится в сообщении.