На авиабазе Сольцы в Новгородской области горят два самолета, предположительно из-за удара беспилотника, - росСМИ
Неизвестный беспилотник, по всей вероятности, попал в военный аэродром "Сольцы" в Новгородской области России
Об этом сообщили местные telegram-каналы.
Также в минобороны РФ обвинили Украину в ударе.
"Сегодня около 10:00 мск киевский режим совершил террористическую атаку с применением БПЛА коптерного типа на военный аэродром в Новгородской области", - говорится.
Отмечается, что в результате теракта на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов, оперативно ликвидированное пожарными расчетами. Повреждение получил один самолет, пострадавших в результате террористического акта нет.
В своем telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко отметил, что после удара по авиабазе, российские оккупанты начали передислокацию.
"После удара по авиабазе "Сольцы" происходит передислокация нескольких бортов Ту-22м3 на "Оленью"", - говорится в сообщении.
- Напомним, в ночь с 17 на 18 августа жители Москвы слышали взрывы.
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