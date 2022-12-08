На авиабазе оккупантов в Бердянске прогремели взрывы, - городская ВА

Об этом она рассказала в комментарии "Общественному".

Галицина сообщила, что на авиабазе в Бердянске прогремели сначала три мощных взрыва, а за ними еще 15 меньшей силы. Возник пожар, почти все экстренные службы находятся на месте взрыва.

За сутки, 2 декабря, украинские защитники демилитаризовали 3 российских склада с боекомплектами недалеко от Каховки и Бердянска.

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