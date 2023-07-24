На Авдеевском направлении ВСУ ежедневно минусируют от 100 до 150 оккупантов, - начальник городской ВА Барабаш
Начальник Авдеевской городской ВА Виталий Барабаш сообщил, что российские оккупанты ежедневно теряют от 100 до 150 человек личного состава, пытаясь штурмовать позиции ВСУ вокруг города
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"На нашем направлении ситуация коренным образом не изменилась. Как было горячо, так и остается. Десятки обстрелов ежесуточно наносят россияне по городу. Одиночные обстрелы уже никто не считает, ведь их просто сотни. По позициям ВСУ вокруг города за последние сутки было нанесено более 200 обстрелов", - рассказал Барабаш.
Начальник городской ВА добавил, что россияне перебрасывают новые подразделения на Авдеевское направление.
"Россиянам не очень нравится то, что они потеряли определенные позиции на Авдеевском направлении. Мириться с этим они не очень хотят, поэтому постоянную штурмуют и пытаются вернуть утраченные позиции. Однако никакого успеха на нашем направлении они не имеют. Усиливаются новыми подразделениями. Несколько дней назад на Авдеевское направление они перебросили подразделения морской пехоты. теряют от 100 до 150 человек личного состава в нашем направлении”, - добавил он.
- 24 июля Генштаб ВСУ сообщил, что армия РФ и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. Отмечалось, что за прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений. За сутки россияне потеряли в Украине 660 военных, 11 танков и 1 средство ПВО.
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