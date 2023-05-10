Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"После неудачного наступления российской армии на Авдеевском направлении, когда враг бросал все, чтобы выйти на оперативное пространство, эти попытки закончились. На большей части участков Авдеевского направления противник перешел к обороне", - подчеркнул Прозапас.

По словам капитана ВСУ, на Авдеевском направлении война приобретает затяжной характер.

"Война приняла затяжной характер, с истощающими боевыми действиями и артиллерийскими дуэлями, но без прорывных действий. Создается впечатление, что или на Авдеевском направлении враг перегруппировывается, чтобы попытаться сделать наступление, - но на этом направлении у противника ничего не получится. Или они оставили боеспособные части для обороны и готовятся встретить наступательные действия ВСУ на других направлениях", - добавил Прозапас.