На Авдеевском направлении война приобретает затяжной характер, - капитан ВСУ Прозапас
Капитан ВСУ Валерий Прозапас отметил, что на большей части участков Авдеевского направления враг перешел к обороне
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"После неудачного наступления российской армии на Авдеевском направлении, когда враг бросал все, чтобы выйти на оперативное пространство, эти попытки закончились. На большей части участков Авдеевского направления противник перешел к обороне", - подчеркнул Прозапас.
По словам капитана ВСУ, на Авдеевском направлении война приобретает затяжной характер.
"Война приняла затяжной характер, с истощающими боевыми действиями и артиллерийскими дуэлями, но без прорывных действий. Создается впечатление, что или на Авдеевском направлении враг перегруппировывается, чтобы попытаться сделать наступление, - но на этом направлении у противника ничего не получится. Или они оставили боеспособные части для обороны и готовятся встретить наступательные действия ВСУ на других направлениях", - добавил Прозапас.
- По данным Генштаба ВСУ на Авдеевском направлении российское войско наступательных действий не производило.
- Украинский военный и первый командир "Азова" Андрей Белецкий рассказал, что ВСУ разгромили несколько рот россиян и захватили врага в плен
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