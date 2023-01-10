Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"За минувшие сутки враг произвел более 200 обстрелов по позициям вокруг Авдеевки. Около 12 обстрелов враг совершил именно в город. Ночь прошла более или менее спокойно. Были одиночные прилеты в старую и центральную часть города. В 6:40 утра враг совершил массированный артиллерийский обстрел из РСЗО "Град" старой части города", - отметил Барабаш.

По словам главы Авдеевской военно-гражданской администрации, на позициях украинских защитников тише не становится.

"Ребята держат оборону, ни одну позицию врагу не удалось пробить. Напротив, к югу от Авдеевки ВСУ улучшили свои позиции. Будем и дальше развивать свой успех", - подчеркнул Барабаш.

За 9 января Силы обороны отразили атаки врага в районах 13 городов и сел Луганской и Донецкой областей. Противник ведет наступление на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, сосредоточился на захвате Донетчины.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что ситуация вокруг Соледара является продолжением длительных атакующих враждебных действий на Бахмут.

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