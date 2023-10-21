На Авдеевском направлении российские солдаты роют тоннели к позициям ВСУ
Спикер 110-й отдельной механизированной бригады Антон Коцуконь заявил, что российские солдаты роют тоннели к позициям ВСУ на Авдеевском направлении, где сейчас продолжаются ожесточенные бои
Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель 110-й отдельной механизированной бригады Антон Коцуконь.
По словам военного, такую тактику оккупанты могут применять для неожиданных атак из-под земли, а также для маскировки.
Коцуконь добавил, что вблизи Авдеевки ежедневно продолжаются ожесточенные бои. Их масштабы и интенсивность снизились в последние дни, однако оккупанты продолжают штурмовать украинские позиции.
Российская армия ударила по Авдеевке: есть раненые
Об этом заявила представитель Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева, передает Суспильное.
"Утром 21 октября 2023 года российские оккупанты обстреляли Авдеевку. По предварительным данным, российские войска атаковали населенный пункт из артиллерии. В результате попадания снарядов получили ранения 35-летний мужчина и женщина 45 лет", - сообщила Медведева.
По ее словам, раненых отвезли в больницу для оказания медицинской помощи.
По указанному факту Донецкой областной прокуратурой начато досудебное расследование за нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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