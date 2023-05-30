Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Оперативная ситуация на Авдеевском направлении не меняется несколько недель. Интенсивность боев снизилась. Похоже, что противник перегруппировывается в ожидании контрнаступления ВСУ. Однако на этом участке фронта не утихают постоянные артиллерийские обстрелы. Также следует заметить, что российская разведка тоже активизировалась на этом направлении", – рассказал Прозапас.

Капитан ВСУ отметил, что россияне действуют очень осторожно на Авдеевском направлении.

"Ситуация на Авдеевском направлении не критична. Судя по всему, они думают, что им делать со своей пирровой победой на Бахмутском направлении и не хотят повторять то же самое на других направлениях. Поскольку ценой таких потерь достичь каких-либо результатов на поле боя нельзя", - добавил он.