На Авдеевском направлении продолжаются позиционные бои, - офицер ВСУ
Валерий Прозапас, капитан ВСУ, считает, что ситуация оперативного тупика будет продолжаться еще достаточно долго
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Динамика без изменений, продолжаются постоянные позиционные бои вдоль всей линии столкновения, в частности на Авдеевском направлении. Вообще эта тенденция отмечается по всему фронту в Донецкой области. На данный момент нет каких-то скоплений вражеских сил и средств, чтобы можно было говорить, что противник будет пытаться сделать то, что ему не удалось зимой. Я так понимаю, что у врага идет ротация личного состава, пополнение мобилизованными. Очень много у них необученного личного состава, который не ориентируется на местности", - отметил капитан ВСУ.
Валерий Прозапас отметил, что расслабляться не надо, потому что видим, что Путин сделал ставку на затяжную фазу войны и будет необученность своих людей компенсировать количеством.
"ВСУ это осознают, мы держим ситуацию на контроле и все наши силы и средства огневого поражения, связи и разведки находятся в постоянной готовности и применяются при малейших действиях со стороны врага. По моему мнению, ситуация оперативного тупика будет продолжаться еще достаточно долго ", - сказал Прозапас .
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