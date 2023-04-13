На Авдеевском направлении продолжаются позиционные бои, - офицер ВСУ

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Динамика без изменений, продолжаются постоянные позиционные бои вдоль всей линии столкновения, в частности на Авдеевском направлении. Вообще эта тенденция отмечается по всему фронту в Донецкой области. На данный момент нет каких-то скоплений вражеских сил и средств, чтобы можно было говорить, что противник будет пытаться сделать то, что ему не удалось зимой. Я так понимаю, что у врага идет ротация личного состава, пополнение мобилизованными. Очень много у них необученного личного состава, который не ориентируется на местности", - отметил капитан ВСУ.

Валерий Прозапас отметил, что расслабляться не надо, потому что видим, что Путин сделал ставку на затяжную фазу войны и будет необученность своих людей компенсировать количеством.

"ВСУ это осознают, мы держим ситуацию на контроле и все наши силы и средства огневого поражения, связи и разведки находятся в постоянной готовности и применяются при малейших действиях со стороны врага. По моему мнению, ситуация оперативного тупика будет продолжаться еще достаточно долго ", - сказал Прозапас .

11 апреля в Госпогранслужбе Украины проинформировали, что в Бахмуте шесть пограничников три часа отбивали атаки врага, несмотря на угрозу окружения

12 апреля Генштаб ВСУ сообщал, что украинские воины отбили 34 атаки врага в Донецкой области.



