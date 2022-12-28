На Авдеевском направлении продолжается оперативное затишье, но враг накапливает резервы, - офицер ВСУ
Офицер ВСУ Валерий Прозапас отметил, что на Авдеевском и Бахмутском направлениях работает вражеская разведка и артиллерия
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"На Авдеевском направлении несколько дней продолжается оперативное затишье. Такой интенсивности действий врага, как была несколько дней назад, сейчас нет. Есть информация от наших военных с Бахмутского направления, что после того как зашли наши десантники и дали отпор вагнеровцам, противник притих". ", - заметил Прозапас.
По словам офицера ВСУ, в направлении Бахмут - Марьинка враг проводит разведывательные действия.
"Интенсивность боев снизилась, но работает вражеская разведка и артиллерия. Пехотные подразделения противника продолжают проводить на линии столкновения разведывательные действия. Враг накапливает резервы и не оставляет своих намерений выйти на оперативное пространство и найти слабые места в оборонных порядках ВСУ", - добавил Прозапас.
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