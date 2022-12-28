Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"На Авдеевском направлении несколько дней продолжается оперативное затишье. Такой интенсивности действий врага, как была несколько дней назад, сейчас нет. Есть информация от наших военных с Бахмутского направления, что после того как зашли наши десантники и дали отпор вагнеровцам, противник притих". ", - заметил Прозапас.

По словам офицера ВСУ, в направлении Бахмут - Марьинка враг проводит разведывательные действия.

"Интенсивность боев снизилась, но работает вражеская разведка и артиллерия. Пехотные подразделения противника продолжают проводить на линии столкновения разведывательные действия. Враг накапливает резервы и не оставляет своих намерений выйти на оперативное пространство и найти слабые места в оборонных порядках ВСУ", - добавил Прозапас.

20 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Бахмут, где наградил украинских военных.

Глава управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов посетил передовые позиции вооруженных сил Украины в Бахмуте

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