На Авдеевском направлении оккупанты при поддержке авиации вели безуспешные штурмовые действия, - Генштаб

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения врага

А также еще один удар по зенитно-ракетному комплексу противника.

В свою очередь подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, радиолокационную станцию и 4 артиллерийских средства противника.

За день враг нанес 7 ракетных и 54 авиационных удара по территории Украины

А также произвел 22 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В течение суток на основных участках фронта произошло 57 боевых столкновений

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На других направлениях ситуация такова:

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Поповка, Шалыгино Сумской области; Уды, Вовчанские Хутора, Гатище, Бударки.

противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Поповка, Шалыгино Сумской области; Уды, Вовчанские Хутора, Гатище, Бударки. На Купянском направлении украинские воины отразили более 15 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области. Кроме того противник нанес авиационный удар возле Песчаного Харьковской области и Надии Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Каменка, Синьковка, Кучеривка, Ивановка Харьковской области.

украинские воины отразили более 15 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области. Кроме того противник нанес авиационный удар возле Песчаного Харьковской области и Надии Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Каменка, Синьковка, Кучеривка, Ивановка Харьковской области. На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Чернещина Харьковской области; Белогоровка, Серебрянское лесничество, Новолюбовка Луганской области и Григоровка, Сиверск, Спирное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Раздолевка, Новосадово, Торское, Спирное Донецкой области.

враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Чернещина Харьковской области; Белогоровка, Серебрянское лесничество, Новолюбовка Луганской области и Григоровка, Сиверск, Спирное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Раздолевка, Новосадово, Торское, Спирное Донецкой области. На Бахмутском направлении украинские воины отбили 4 атаки врага недалеко от Клищиевки и Андреевки. Враг нанес авиационные удары в районах Клищиевки, Александро-Шультино, Белой Горы, Дилиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности Орехово-Василовка, Ивановское, Васюкивка, Клищиевка, Курдюмовка Донецкой области.

украинские воины отбили 4 атаки врага недалеко от Клищиевки и Андреевки. Враг нанес авиационные удары в районах Клищиевки, Александро-Шультино, Белой Горы, Дилиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности Орехово-Василовка, Ивановское, Васюкивка, Клищиевка, Курдюмовка Донецкой области. На Авдеевском направлении Силы обороны отразили более 15 атак врага. Захватчики нанесли авиационные удары возле Очеретино и Степового Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Очеретино, Ласточкино, Авдеевка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

Силы обороны отразили более 15 атак врага. Захватчики нанесли авиационные удары возле Очеретино и Степового Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Очеретино, Ласточкино, Авдеевка, Первомайское, Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили более 15 атак врага в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, в частности Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

в течение суток Силы обороны успешно отразили более 15 атак врага в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, в частности Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области. На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаку врага в районе севернее Приютного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Пречистовка, Макаровка, Урожайное Донецкой области.

украинские воины отразили атаку врага в районе севернее Приютного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Пречистовка, Макаровка, Урожайное Донецкой области. На Запорожском направлении противник 3 раза пытался восстановить утраченное положение в районе Роботино Запорожской области, успеха не имел. Артиллерийским и минометныме обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Гуляйполе, Малая Токмачка, Полтавка, Роботино, Степовое Запорожской области.

противник 3 раза пытался восстановить утраченное положение в районе Роботино Запорожской области, успеха не имел. Артиллерийским и минометныме обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Гуляйполе, Малая Токмачка, Полтавка, Роботино, Степовое Запорожской области. На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Бургунка, Одрадокаменка, Николаевка, Ольговка, Степановка Херсонской области и Ивановка Николаевской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Золотая Балка, Херсон, Чернобаевка Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.