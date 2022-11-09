На Авдеевском направлении оккупанты гибнут сотнями в сутки. Потери РФ превышают официальные данные Генштаба, – руководитель горадминистрации Барабаш
На Авдеевском направлении 8 ноября россияне пытались 15 раз вести штурмовые действия. Оккупанты гибнут сотнями в сутки
Об этом сообщил руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире Еспресо.
По его словам, в течение 8 ноября было зафиксировано более 15 попыток вражеского штурма, утром штурмовые действия россияне вели в районе Водяного, Первомайского, Каменки, Красногоровки и Веселого. Россияне пытаются взять в кольцо украинских военных, но безуспешно.
"Враг несет безумные потери, иногда сотнями в сутки только на нашем направлении. Та информация, которую дает Генштаб, не соответствует действительности. Потерь гораздо больше у врага", - подчеркнул Виталий Барабаш.
По его словам, до прошлой недели на Авдеевском направлении не было мобилизованных оккупантов, преобладали вагнеровцы-зэки, которые, в частности, попадали в плен. Сейчас в Украине около 100 тыс. мобилизованных россиян, и с их прибытием произошло обострение на всей линии фронта.
Захватчики днем 8 ноября совершили около 16 несильных обстрелов, в том числе из термобарического оружия "Солнцепек", еще несколько - ночью. В результате один человек погиб, еще двое получили ранения.
- 8 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на Донетчине, несмотря на масштабные потери, оккупанты сохраняют сверхвысокую активность и совершают десятки атак ежесуточно.
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