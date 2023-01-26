Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На Авдеевском направлении с понедельника началось мощное обострение. С севера Авдеевки происходили наступательные действия со стороны врага. ВСУ уничтожили 15 вражеских танков и около 20 единиц тяжелой техники. Враг сменил тактику. Используя бронетехнику, противник пытается подъехать на БМП и высадить десант. Работает вражеская артиллерия. Оккупанты пытаются небольшими группами двигаться по разным направлениям", - отметил Барабаш.

По его словам, враг каждый день пытается вести штурмовые действия.

"На Авдеевском направлении очень жарко, враг совершает до 30 штурмов в сутки. Сегодня немного спокойнее, утром враг обстрелял Авдеевку 6 раз. Обычно по нашим позициям противник наносит до 300 ударов, а сегодня было меньше 100", - добавил Барабаш.