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На Авдеевском направлении мы не только обороняемся, но и продвигаемся дальше, - боец ТрО Фирсов

7 октября, 2022 пятница
20:35
война с Россией

Боец ТрО Егор Фирсов рассказал, что ВСУ надежно держат оборону и имеют определенные тактические успехи в районе Авдеевки

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".

"Ситуация на Авдеевском направлении без изменений. За минувшие сутки россияне обстреляли кассетными снарядами. Однако для той местности может меняться только название снарядов. Россияне используют по нашим позициям кассетные снаряды, атакуют авиацией и обстреливают ракетами", - рассказал Фирсов.

Боец ТРО также добавил, что у ВСУ есть определенные тактические продвижения на Авдеевском направлении.

"Ситуация неизменна. Враг постоянно обстреливает наши позиции. Однако даже на этом направлении есть определенные продвижения нашей армии. Конечно, эти продвижения тактические. Оборону наши военные держат надежно. Не то что не нужно волноваться за эти города, но хочу отметить, что мы не только обороняемся, но и продвигаемся на Авдеевском направлении", - добавил он.

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Украина
Россия
военные силы Украины
Донетчина
Авдеевка
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