Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".

"Ситуация на Авдеевском направлении без изменений. За минувшие сутки россияне обстреляли кассетными снарядами. Однако для той местности может меняться только название снарядов. Россияне используют по нашим позициям кассетные снаряды, атакуют авиацией и обстреливают ракетами", - рассказал Фирсов.

Боец ТРО также добавил, что у ВСУ есть определенные тактические продвижения на Авдеевском направлении.

"Ситуация неизменна. Враг постоянно обстреливает наши позиции. Однако даже на этом направлении есть определенные продвижения нашей армии. Конечно, эти продвижения тактические. Оборону наши военные держат надежно. Не то что не нужно волноваться за эти города, но хочу отметить, что мы не только обороняемся, но и продвигаемся на Авдеевском направлении", - добавил он.

За 5 октября подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Выемка, Соледар, Одрадовка, Бахмутское, Бахмут, Красногоровка, Майорск и Новомихайловка

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