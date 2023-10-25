На Авдеевку враг бросает все новые и новые силы - начальник Авдеевской ГВА

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Жарко и сложно в Авдеевке. Враг бросает все новые и новые силы, чтобы окружить город. Несмотря на большое количество массированных обстрелов, работу авиации, мясные штурмы со стороны врага, ребята держат оборону. Ситуация тяжелая, но контролируемая ВСУ", – отметил Барабаш.

Начальник Авдеевской городской военной администрации также добавил, что за последние двое суток враг начал меньше использовать технику, но пехотных штурмов меньше не становится.

"Скорее всего, погодные условия не позволяют им более активно использовать технику, а может они уже понимают, что ее уже не так достаточно. Пока о пике боевых действий или уменьшении речи не идет", - подчеркнул Барабаш.

Офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий отметил, что оккупанты пытались установить флажки на терриконе возле Авдеевки, но были уничтожены Силами обороны.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что артиллерия ВСУ и FPV-дроны не позволяют противнику активно работать на Авдеевских терриконах.







