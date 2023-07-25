На аукционе за $50 тыс. продали редкую пару кроссовок от Apple
Пару редких кроссовок Omega x Apple, изготовленных в 1990-е годы, продали на аукционе Sothebyʼs за 50 тысяч долларов
Об этом информирует BBC .
Отмечают, что эту пару изготовили по заказу сотрудников в 1990-х годах. Обувь была одноразовым подарком для конференции. Раньше ее никогда не продавали. Sothebyʼs назвал эту пару "одними из самых известных из существующих" и подчеркнул редкость кроссовок и их ценность на рынке перепродажи.
Omega x Apple изготовлены из белой кожи. На язычке и рядом со шнурками размещен старый радужный логотип Apple. Кроссовки хоть и являются "новыми в упаковке", но имеют некоторые недостатки. В частности, речь идет о пожелтении вокруг подошвы.
Также пара имеет окошко для воздушной амортизации в пятке. Размер кроссовок – 41-й. В коробке также есть дополнительная пара красных шнурков.
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