На аукционе за $1 млн продают салфетку Месси, которой он вытер слезы, когда прощался с "Барселоной"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Бумажную салфетку одного из лучших футболистов мира Лионеля Месси выставили на аукцион. Ею он вытирал слезы на прощальной пресс-конференции, уходя из «Барселоны», в которой играл 18 лет.

На платформе Mercado Libre в продаже появился лот ценой в $1 млн. Это бумажная салфетка Лионеля Месси. Именно ею он вытирал слезы во время прощальной пресс-конференции. Аргентинец взял салфетку перед началом своей речи и с ней в руках провел все выступление.

Платок со слизисто-генетическим материалом Лионеля Месси. Пригодно для клонирования в будущем. Размеры 20 смx20 см. Морщинистая, но в хорошем состоянии ", - написал продавец под описанием лота.

Месси подписал с ПСЖ контракт на два года. В соглашении также прописана возможность продления сотрудничества до 2024 года. Лео Месси стал самым высокооплачиваемым игроком ПСЖ. Его зарплата, 41 млн евро за сезон, крупнейшая в истории французской Лиги.Аргентинец будет играть в Париже под 30-м номером. Именно с этой цифрой на спине он начинал свою карьеру в "Барселоне".34-летний Месси выступал за "Барселону" на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С испанцами он получил 34 трофея, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, 6 кубков и 8 Суперкубков страны, 4 победы в Лиге чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 золота клубного чемпионата мира.

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