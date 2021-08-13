На аукционе за $1 млн продают салфетку Месси, которой он вытер слезы, когда прощался с "Барселоной"
На одном из аукционов в продаже появилась салфетка, которой Лионель Месси вытер слезы на прощальной пресс-конференции в испанской "Барселоне"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Бумажную салфетку одного из лучших футболистов мира Лионеля Месси выставили на аукцион. Ею он вытирал слезы на прощальной пресс-конференции, уходя из «Барселоны», в которой играл 18 лет.
На платформе Mercado Libre в продаже появился лот ценой в $1 млн. Это бумажная салфетка Лионеля Месси. Именно ею он вытирал слезы во время прощальной пресс-конференции. Аргентинец взял салфетку перед началом своей речи и с ней в руках провел все выступление.
Платок со слизисто-генетическим материалом Лионеля Месси. Пригодно для клонирования в будущем. Размеры 20 смx20 см. Морщинистая, но в хорошем состоянии ", - написал продавец под описанием лота.
Месси подписал с ПСЖ контракт на два года. В соглашении также прописана возможность продления сотрудничества до 2024 года. Лео Месси стал самым высокооплачиваемым игроком ПСЖ. Его зарплата, 41 млн евро за сезон, крупнейшая в истории французской Лиги.
Аргентинец будет играть в Париже под 30-м номером. Именно с этой цифрой на спине он начинал свою карьеру в "Барселоне".
34-летний Месси выступал за "Барселону" на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С испанцами он получил 34 трофея, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, 6 кубков и 8 Суперкубков страны, 4 победы в Лиге чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 золота клубного чемпионата мира.
- 5 августа стало известно, что Лионель Месси, который является свободным агентом, не подпишет новый контракт с "Барселоной".
- 8 августа президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что Лионель Месси продолжит карьеру во французском ПСЖ .
- После этого Месси вместе с женой вылетел в Париж для подписания контракта с ПСЖ.
- 10 августа французский ПСЖ объявил о трансфере Лионеля Месси .
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