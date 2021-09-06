На аукционе выставят шляпу Наполеона, продавец заявляет, что она первая - с ДНК императора

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на The Guardian .

Выяснить, кому принадлежала шляпа, позволил анализ ДНК.



Ее выставили в аукционном доме Bonhams.



Продавцы описали ее как "первую, имеющую следы ДНК императора".

Ее планируют продать 27 октября. Цена - более $ 140 тыс.

Нынешний владелец купил ее совершенно случайно на небольшом немецком аукционе.



Покупателя заинтересовали характеристики, которые могли свидетельствовать о том, что шляпа принадлежала императору. Расследование показало, что убор соответствовал размеру и возрасту Наполеона. Тогда его передали на тесты.

"Во время тщательного изучения содержания шляпы было обнаружено пять волосн. И две из них смогли отследить. Они имели ДНК Наполеона", - рассказывает директор аукционного дома Bonhams Europe Саймон Коттл.