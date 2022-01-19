На аукционе Sotheby's выставят редкий черный бриллиант из космоса

Об этом пишет CNN .



Происхождение Enigma связывают с падением метеорита. Также предполагают, что это обломок столкнувшегося с землей астероида.



В аукционном доме природный ограненный черный бриллиант назвали "чрезвычайно редким явлением".



По форме камень напоминает ладонь Хамса – ближневосточный знак защиты, что в переводе с арабского означает "пять". Бриллиант весит 555,55 карата и имеет 55 граней.



После показа в Дубае и Лос-Анджелесе Enigma отправят в Лондон. Аукцион будет проведен в феврале. Стартовая цена камня составляет $6,8 млн. Купить его можно будет, в частности, по криптовалюте.

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