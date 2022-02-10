На аукционе Sotheby's продали редкий черный бриллиант из космоса за криптовалюту

Об этом сообщает Sotheby's.



"Этот черный бриллиант весом 555,55 карата был продан сегодня (9 февраля - ред.) за 3 161 000 фунтов стерлингов ($4 292 322)", - отметили в аукционном доме.



Бриллиант приобрели за криптовалюту. Имя покупателя не разглашается.

Напомним, в январе бриллиант Enigma был выставлен на аукцион. Его происхождение связывают с космосом.

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