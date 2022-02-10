На аукционе Sotheby's продали редкий черный бриллиант из космоса за криптовалюту
В Лондоне на аукционе Sotheby's продали за криптовалюту черный бриллиант Enigma весом 555,55 карата, происходящий из космоса
Об этом сообщает Sotheby's.
"Этот черный бриллиант весом 555,55 карата был продан сегодня (9 февраля - ред.) за 3 161 000 фунтов стерлингов ($4 292 322)", - отметили в аукционном доме.
Бриллиант приобрели за криптовалюту. Имя покупателя не разглашается.
- Напомним, в январе бриллиант Enigma был выставлен на аукцион. Его происхождение связывают с космосом.
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