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На аукционе Saint Javelin за $22 тыс. продали картину "Мариупольский Покров": деньги потратят на дроны для ВСУ

3 августа, 2022 среда
12:14
Культура

Картину украинского художника Максима Паленко "Мариупольский Покров" продали на аукционе Saint Javelin за $22 тыс., полученные деньги пойдут на дроны для Вооруженных сил Украины

Об этом сообщил организатор инициативы, канадский журналист Кристиан Борис в твиттере.

Как отмечают организаторы аукциона, украинский художник Максим Паленко создал этот специальный тираж (75 единиц) произведений "Мариупольская Богоматерь" в память о защитниках Азовстали.

"Мы только что закончили аукцион за это произведение искусства под названием "Мариупольский Покров" Максима Паленко. Победная ставка составила $22 тыс. 100% этих денег уйдет на закупку дронов для Украины", - пишет Борис.

Аукцион стартовал 28 июля и продлился до 3 августа.

"Поскольку освещение событий в Украине в СМИ угасает, а пожертвования замедляются, мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинской армии бороться с врагом и защитить свою свободу, землю и жизнь невинных людей", - говорится в сообщении.

Также организаторы аукциона пообещали победителю передать трофей в виде части уничтоженной российской БМП.

"Победитель аукциона блока №1 также получит особый подарок от команды Saint Javelin. Это подарок, который сделал нам в апреле украинский солдат в Киеве, после того как российская федерация оставила его на севере Киева, пока они выполняли спецоперацию отступления", - написал организатор аукциона в фейсбуке .

Все 75 картин из специального тиража напечатаны в Украине и подписаны художником Максимом Паленко.

Справка :

Максим Паленко – украинский художник, иллюстратор и график. Сотрудничает с такими украинскими издательствами, как "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" и "Видавництво Старого Лева". Известен также своими политико-сатирическими работами, в частности, в своих произведениях высмеивает Владимира Путина и российскую армию.

  • Ранее сообщалось, что общественная организация "Помоги фронту" проведет благотворительный вечер, на котором помочь защитникам Украины можно будет, приобретя произведение искусства.
  • В Германии выставили на аукцион скульптуру "Ненасытный Путин". Вырученные деньги планируют передать на помощь украинским беженцам.

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Украина
Канада
военные силы Украины
поддержка Украины
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