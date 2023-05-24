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На аукционе продали часы последнего китайского императора за $6 млн

24 мая, 2023 среда
09:25
Культура

Наручные часы Patek Philippe, принадлежавшие последнему китайскому императору, продали на аукционе в Гонконге более чем за $6 млн

Об этом сообщает Bloomberg .

Аукцион прошел в новой штаб-квартире Phillips в West Kowloon Cultural в Гонконге и длился около семи минут. В нем приняли участие преимущественно коллекционеры и представители материка и местности.

Ожидалось, что он принесет около 3 миллионов долларов, но после пяти минут оживленных торгов его продали за 40 миллионов гонконгских долларов (5,1 миллиона долларов). С премией покупателя общая цена составляла около 6,2 миллионов долларов.

В свое время последний император династии Цин Пу И передал часы своему переводчику Георгию Пермякову, который был его компаньоном, когда он был заключен в Советском Союзе между 1945 и 1950 годами.

О дне, когда и как Пу И получил эти часы, которые были изготовлены в 1937 году, неизвестно.

Институт, специализирующийся на исследованиях императора, обнаружил, что он попросил Ли Госюна – сопровождающего – удалить поверхность циферблата, чтобы узнать, основа ли сделана из платины. Об этом свидетельствуют повреждения часов.

Однако, самые часы ценны даже без его истории, говорит Сэм Хайнс, специалист по часам из консалтинговой и инвестиционной компании The Fine Art Group. Он является одним из восьми известных моделей 96 Quantieme Lune и имеет календарь с фазой луны и тройной датой.

"Это так сложно, насколько могли быть наручные часы того времени. Само по себе, без всякого происхождения, это очень важно", - добавил он.

Еще одним лотом на аукционе стал красный бумажный веер со стихотворением Пу И "Посвящается моему товарищу Пермякову", который принес более 77 800 долларов - в шесть раз больше предпродажной оценки.

Отмечается, что самыми дорогими часами из когда-либо проданных на аукционе стали Patek Philippe "Grandmaster Chime", у которых никогда не было владельца. В 2019 году он был продан за 31 миллион долларов США.

Династия Цин - маньчжурская императорская династия, управлявшая Китаем в 1636–1912 после ликвидации династии Мин.

  • В Великобритании обнаружили два портрета, которые написал Рембрандт – их выставят на аукцион.

Мир
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