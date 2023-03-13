На аукционе предложили 220 млн 100 грн за Белгород-Днестровский порт
В Украине состоялся второй онлайн-аукцион по приватизации портов, самое высокое предложение за Белгород-Днестровский морской торговый порт составило 220 млн 100 грн
Об этом сообщил представитель Фонда госимущества Украины Александр Славский.
"220 млн 100 грн - самое высокое предложение по ЕМК ГП "Белгород-Днестровский морской торговый порт" + НДС + погашение долгов", - пишет он.
Славский рассказал, что у порта три локации: основные мощности в самом городе Белгород-Днестровский на берегу лимана, портопункт с выходом к морю в Затоке и база отдыха.
По его словам, сейчас предприятие работает только как "сухой порт" и является убыточным. По состоянию на 30.09 долги предприятия составили 104 млн грн, которые должен погасить покупатель.
Порт нуждается в очень больших инвестициях для своего полноценного развития: модернизации техники, строительства современных логистических мощностей и, конечно, дноуглубления. Только частный владелец сможет начать модернизацию, создать новые рабочие места с конкурентными зарплатами, что даст толчок для развития и города, и бизнеса в Бессарабии и в целом в Украине", - отметил он.
Славский сообщил, что у ФГИУ есть семь рабочих дней на проверку победителя аукциона. Дальше последует подписание протокола торгов, оплата и подписание договора купли-продажи, который может занять еще несколько месяцев.
- Ранее Фонду государственных имуществ не удалось продать на торгах Белгород-Днестровский морской торговый порт, который выставили на приватизацию в феврале.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.06
Покупка 38.06Продажа 38.85
-
EUR
Покупка 40.05Продажа 41.01
- Актуальное
- Важное