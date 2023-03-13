На аукционе предложили 220 млн 100 грн за Белгород-Днестровский порт

Об этом сообщил представитель Фонда госимущества Украины Александр Славский.

"220 млн 100 грн - самое высокое предложение по ЕМК ГП "Белгород-Днестровский морской торговый порт" + НДС + погашение долгов", - пишет он.

Славский рассказал, что у порта три локации: основные мощности в самом городе Белгород-Днестровский на берегу лимана, портопункт с выходом к морю в Затоке и база отдыха.

По его словам, сейчас предприятие работает только как "сухой порт" и является убыточным. По состоянию на 30.09 долги предприятия составили 104 млн грн, которые должен погасить покупатель.

Порт нуждается в очень больших инвестициях для своего полноценного развития: модернизации техники, строительства современных логистических мощностей и, конечно, дноуглубления. Только частный владелец сможет начать модернизацию, создать новые рабочие места с конкурентными зарплатами, что даст толчок для развития и города, и бизнеса в Бессарабии и в целом в Украине", - отметил он.

Славский сообщил, что у ФГИУ есть семь рабочих дней на проверку победителя аукциона. Дальше последует подписание протокола торгов, оплата и подписание договора купли-продажи, который может занять еще несколько месяцев.