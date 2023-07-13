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На аукцион в Нью-Йорке выставили останки доисторической морской рептилии

13 июля, 2023 четверг
07:55
Наука

На историческом аукционе Sotheby&#39;s в Нью-Йорке будет продан плезиозавр, существовавший 190 миллионов лет назад. Эту рептилию считают прообразом чудовища озера Лох-Несс

Об этом сообщили в Sotheby's.

Компания Sotheby's объявила о необычном предмете под названием "Несси", хорошо сохранившейся морской рептилией.

На аукционе, который пройдет 26 июля, эта позиция будет оцениваться стоимостью от 600 000 до 800 000 долларов. Следует заметить, что именно эта рептилия считается прототипом чудовища шотландского озера Лох-Несс.

"Хорус", плезиозавр "Несси" и многое другое можно будет увидеть во время бесплатной выставки в галереях Sotheby's на Йорк-авеню с 20 июля.

  • Также 10 июля стало известно , что некоторые книги из коллекционной библиотеки барабанщика The Rolling Stones Чарли Уоттса через два года после его смерти выставят на аукцион.
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