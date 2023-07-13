Об этом сообщили в Sotheby's.

Компания Sotheby's объявила о необычном предмете под названием "Несси", хорошо сохранившейся морской рептилией.

На аукционе, который пройдет 26 июля, эта позиция будет оцениваться стоимостью от 600 000 до 800 000 долларов. Следует заметить, что именно эта рептилия считается прототипом чудовища шотландского озера Лох-Несс.

"Хорус", плезиозавр "Несси" и многое другое можно будет увидеть во время бесплатной выставки в галереях Sotheby's на Йорк-авеню с 20 июля.