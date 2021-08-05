На армяно-азербайджанской границе разместили российских пограничников

Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Армении в Facebook.



"Относительно информации, которая распространяется в средствах массовой информации, о присутствии российских военнослужащих в Тавушской области, в частности в общине Воскепар, мы сообщаем, что российские пограничники были развернуты в указанном районе", - говорится в заявлении оборонного ведомства страны.



В Минобороны Армении отметили, что сейчас проводятся строительные работы для размещения российских пограничников. Этот процесс осуществляется в рамках армяно-российского сотрудничества.



Напомним, пограничная служба РФ подчиняется ФСБ.

Неделю назад, 29 июля, премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил разместить российских пограничников по всей протяженности армяно-азербайджанской границы