К 9 мая на арке главной площади Мелитополя оккупанты планируют разместить георгиевскую ленту и орден "победы"

Об этом сообщило местное региональное информационное агентство Мелитополя.



"Оккупанты решили изменить дизайн арки. Судя по фото, над ней будет размещена георгиевская лента и орден победы", - говорится в сообщении.







Вероятно, они готовят площадь Победы для съемки пропагандистских сюжетов об "освобождении" города.

Напомним, военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации похитили из отделения Укрпочты временно оккупированного Мелитополя почти 3 млн грн .