К 9 мая на арке главной площади Мелитополя оккупанты планируют разместить георгиевскую ленту и орден "победы"
Россияне, вероятно, планируют разместить на арке главной площади Мелитополя к 9 мая георгиевскую ленту и орден "победы" для съемок пропагандистских роликов
Об этом сообщило местное региональное информационное агентство Мелитополя.
"Оккупанты решили изменить дизайн арки. Судя по фото, над ней будет размещена георгиевская лента и орден победы", - говорится в сообщении.
Вероятно, они готовят площадь Победы для съемки пропагандистских сюжетов об "освобождении" города.
- Напомним, военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации похитили из отделения Укрпочты временно оккупированного Мелитополя почти 3 млн грн .
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