На Арабатской Стрелке рыбаки обнаружили крокодила: тот погиб, когда его вытащили из водоема
5 августа двое рыбаков сообщили, что видели живого крокодила в одном из водоемов, образовавшемся на месте карьера, где добывали песок
Об этом рассказывают Укринформ и Суспильне со ссылкой на пресс-секретарей полициии Херсонщины.
Полутораметровое животное обнаружили двое рыбаков. Карьер, где нашли крокодила, - озеро, поросшее камышом.
Очевидцы рассказали, что в момент, когда видели крокодила, тот ел дикую утку.
"Позвонили двое местных рыбаков, которые в одном из водоемов на территории Арабатской Стрелки увидели крокодила. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и спасательная служба. Также приехали ветеринары, чтобы его достать", - рассказала пресс-секретарь полиции Татьяна Скуба.
Правоохранители осмотрели озеро и заметили морду рептилии, что виднелась над гладью.
Правоохранители вместе со спасателями решили поймать крокодила с помощью сетей.
Однако когда крокодила вытащили из воды, он уже был мертв. Причину смерти животного определят ветеринары.
"Пока никто не заявил о том, что у него пропал крокодил", - отметил заместитель начальника отдела коммуникаций нацполиции на Херсонщине Виталий Байдаров.
- Напомним, после сильных ливней в июне из подземного развлекательного центра "крокодиляриум" в Ялте сбежали крокодилы
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.85
Покупка 26.85Продажа 27.08
-
EUR
Покупка 31.7Продажа 32.07
- Актуальное
- Важное