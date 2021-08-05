На Арабатской Стрелке рыбаки обнаружили крокодила: тот погиб, когда его вытащили из водоема

Об этом рассказывают Укринформ и Суспильне со ссылкой на пресс-секретарей полициии Херсонщины.



Полутораметровое животное обнаружили двое рыбаков. Карьер, где нашли крокодила, - озеро, поросшее камышом.



Очевидцы рассказали, что в момент, когда видели крокодила, тот ел дикую утку.



"Позвонили двое местных рыбаков, которые в одном из водоемов на территории Арабатской Стрелки увидели крокодила. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и спасательная служба. Также приехали ветеринары, чтобы его достать", - рассказала пресс-секретарь полиции Татьяна Скуба.



Правоохранители осмотрели озеро и заметили морду рептилии, что виднелась над гладью.



Правоохранители вместе со спасателями решили поймать крокодила с помощью сетей.



Однако когда крокодила вытащили из воды, он уже был мертв. Причину смерти животного определят ветеринары.

"Пока никто не заявил о том, что у него пропал крокодил", - отметил заместитель начальника отдела коммуникаций нацполиции на Херсонщине Виталий Байдаров.