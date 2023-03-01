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Главная война с Россией На Арабатской Стрелке россияне ускорили строительство "города будущего", - Хлань

На Арабатской Стрелке россияне ускорили строительство "города будущего", - Хлань

1 мартa, 2023 среда
16:40
война с Россией

На Арабатской Стрелке в Херсонской области российские войска ускорили строительство "города будущего"

Об этом пишет депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"В Геническом районе россияне ускорили строительство своего "города будущего", – написал Хлань.

Местные жители рассказывают, что рашисты завезли "гастарбайтеров", которые выполняют отделочные работы и все "очень сильно спешат".

Депутат облсовета доложил, что "новый город" российские оккупанты начали строить из "правительственного квартала" на временно захваченной Арабатской Стрелке. Впрочем, на самом деле враг просто отобрал незавершенный комплекс клиники Владимира Козявкина, который Владимир Сальдо и "вражеская пропаганда выдают теперь как российскую новостройку".

Ранее коллаборанты заявили о строительстве на временно оккупированной Арабатской Стрелке "города будущего" и завершении работ над "правительственным кварталом". Однако оказалось, что они выдают здания украинского оздоровительного проекта "Эко-город" за свой новый "квартал".

В 2021 году недостроенное заведение восстановительного лечения профессора Козявкина предлагали включить в программу "Большая стройка" как многофункциональный реабилитационный центр InterMedicalEcoCity.

  • В декабре 2022 года депутат облсовета Сергей Хлань рассказал, что на временно оккупированной части Херсонщины российские захватчики уничтожают краснокнижных лебедей, находящихся на сезонной миграции на Арабатской стрелке.
Херсонщина
оккупированные территории
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