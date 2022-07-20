Советник главы Херсонской областной военной администрации поделился деталями в эфире телеканала "Эспрессо".

"Сегодня, 20 июля, около 04.30 сообщили о четырех очень мощных взрывах на Антоновском мосту. Сейчас над мостом стоит дым. В Новой Каховке, над местом, где была расположена ракетная часть россиян, также поднимается густой дым", - отметил Хлань.

Депутат добавил, что вчерашние прилеты по Антоновскому мосту были сосредоточены по группировке российских оккупантов.

"Вчера ВСУ уничтожили расположение врага, которое находилось возле Антоновского моста . Там были окопаны орки и российская техника. Именно туда вчера точно прилетело, но задело также и мост. Однако главной целью были россияне, которых уничтожили", - отметил Сергей Хлань.

19 июля эксперт Defense Express Валерий Рябых сообщил, что ВСУ могут уничтожить Антоновский мост, чтобы отрезать российские войска на левом берегу Днепра.

В тот же день политолог Владимир Молчанов предположил, что российские оккупанты окажутся в оперативном окружении, если уничтожить все мосты вблизи Херсона.

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