Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

В течение пяти дней пользователи предлагали имена для двух новорожденных тюленят. Варианты были разные – от Джавелины и Байрактарчика до Бодипозитивки и Борща.

В общей сложности поступило около 400 вариантов. Ученые выбрали имена – Мрия для девочки и Мирославко (Мир, Мирко) – для мальчика.

"С одной стороны имена, конечно, должны быть актуальны тем ужасным событиям, которые происходят сейчас в Украине, а с другой - не должны быть привязаны только к войне, а иметь более широкий общечеловеческий смысл.

Мрия – это и то, что мы потеряли в этой войне, и о необходимости продолжать мечтать, верить в лучшее будущее и строить его. Мир сегодня нужен и в контексте Победы и завершения нынешней войны, и в контексте глобального существования планеты для возможности развития, сотрудничества, взаимопонимания", – комментируют в ведомстве.

Победителями конкурса стали @danae.bonem (Данка) и Ирина Бодейчук. Они получат подарки.

Ранее биологи сообщали, что вблизи станции родились первые в этом сезоне тюленята.

20 сентября ученые с исследовательской станции "Академик Вернадский" объявили конкурс имен для новорожденных тюленят Ведделла - девочки и мальчика.