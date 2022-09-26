На антарктической станции "Вернадский" определились с именами для новорожденных тюленят
Ученые определились и выбрали среди сотен вариантов имен для новорожденных тюленят - Мрию и Мирославка
Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.
В течение пяти дней пользователи предлагали имена для двух новорожденных тюленят. Варианты были разные – от Джавелины и Байрактарчика до Бодипозитивки и Борща.
В общей сложности поступило около 400 вариантов. Ученые выбрали имена – Мрия для девочки и Мирославко (Мир, Мирко) – для мальчика.
"С одной стороны имена, конечно, должны быть актуальны тем ужасным событиям, которые происходят сейчас в Украине, а с другой - не должны быть привязаны только к войне, а иметь более широкий общечеловеческий смысл.
Мрия – это и то, что мы потеряли в этой войне, и о необходимости продолжать мечтать, верить в лучшее будущее и строить его. Мир сегодня нужен и в контексте Победы и завершения нынешней войны, и в контексте глобального существования планеты для возможности развития, сотрудничества, взаимопонимания", – комментируют в ведомстве.
Победителями конкурса стали @danae.bonem (Данка) и Ирина Бодейчук. Они получат подарки.
- Ранее биологи сообщали, что вблизи станции родились первые в этом сезоне тюленята.
- 20 сентября ученые с исследовательской станции "Академик Вернадский" объявили конкурс имен для новорожденных тюленят Ведделла - девочки и мальчика.
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