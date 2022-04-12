На антарктическом "фронте" все спокойно: 27-я экспедиция приняла станцию "Академик Вернадский", а 26-я возвращается домой

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

12 апреля зимовщики 26-й УАЭ, которые год отработали в Антарктике, отправились домой. Вместе с ними в Украину следует сезонный отряд, выполнявший работы на протяжении антарктического лета. Станцию приняла команда 27-й УАЭ, которая следующий год будет проводить исследования и непрерывные измерения, большинство которых здесь длчтся десятилетиями, и являются самыми долгими в мире.

Собственный украинский ледокол "Ноосфера" прибыл на "Вернадский" еще 30 марта. Кроме зимовщиков 27-й УАЭ, судно доставило на станцию около 80 тонн различных грузов, плюс 140 тыс. литров горючего.

"Поскольку у нашего острова довольно мелко и ледокол не может подойти вплотную, то все грузы перевозили небольшими моторными лодками, а также мини-баржей, которой оборудована "Ноосфера". Горючее перекачивали через специальный трубопровод. Весь процесс длился больше недели, ведь нередко ему мешала капризная антарктическая погода. В итоге на берег доставили годовой запас горючего, еды и бытовых средств для полярников, стройматериалы и новое оборудование для продолжения модернизации станции и многое другое. В частности, "автопарк Вернадского" пополнили двумя новыми лодками, которые уже задействовали для разгрузки, а в будущем будут использовать и для морских исследований, и двумя снегоходами (до этого на станции оставались еще британские, которые тяжело поддавались "реанимированию"). Также наши полярники наконец-то получили "подмогу" в виде снегоуборочной машины – все предыдущие 26 лет они чистили снег исключительно вручную", - отметили в антарктическом центре.

Все эти вещи были закуплены еще в прошлом году и загружены на "Ноосферу" перед ее уходом из Одессы в январе этого года, то есть до начала войны.

Пересменка завершилась традиционной передачей станции: бейскомандер 26-й УАЭ Богдан Гаврилюк вручил бейсу 27-й Юрию Отрубе символические ключи и сундук, который новая экспедиция должна открыть после полугода зимовки. К передаче присоединились капитан "Ноосферы" Павел Панасюк и бывший британский капитан ледокола Саймон Уоллес, помогавший вести судно из Чили в Антарктику. Господин Воллес выразил поддержку нашим полярникам и всей Украине в связи с войной, пожелав мира и победы.

Сейчас "Ноосфера" с полярниками на борту следует в Чили.

"На этом пути она сделает одну интересную остановку, о которой мы расскажем отдельно. Из Чили участники антарктических экспедиций самолетами будут доставлены в Варшаву, а уже оттуда наземным транспортом – в Украину. "Ноосфера" же до конца войны не будет возвращаться в Одессу, а будет базироваться в одном из портов Южного полушария", - добавили в антарктическом центре.

Напомним, в начале февраля на украинской антарктической станции "Академик Вернадский" зарегистрировали температурный рекорд +12,7 °С

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb