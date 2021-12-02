На анонсированные Зеленским во время выступления в Раде программы не предусмотрены средства в проекте госбюджета-2022, - нардепка Совсун

Об этом она заявила во время программы "Итоги с Анной Валевской" на Еспресо.TV.



"Мы будем иметь много расходов на дороги. На следующий год расходов на дороги запланировано больше, чем на зарплаты учителям всей страны. Это очень много говорит о приоритетах властей, когда на учителей выделяют меньше, чем на дороги, то это будущее, которое мы строим. Дороги - это проблема, но дети, не получающие качественного образования, пациенты, которые не могут получить лечение – это так же проблема. Очень много проблем, но в приоритете только одна", - сказала Совсун.



Она считает, что на выплате зарплат мало пространства для манипуляций.



"Когда мы говорим о дорогах - то здесь гораздо проще манипулировать этими деньгами. Это болезненная фиксация на дорогах, потому что, кроме расходов на 2022 год, мы знаем, что 2 декабря (менее 30 дней до завершения года) монобольшинство выделяет 19 млрд грн дополнительно на 2021 год на дороги", – заявила нардепка.



Совсун проанализировала, каким образом в проекте госбюджета отражены обещания президента, озвученные с трибуны парламента 1 декабря.



"Он говорил о большой термомодернизации - 30 млрд грн. Что зафиксировано в бюджете - 2,6 млрд грн. Дальше экономический паспорт. Очень сомнительная, манипулятивная идея, но президент ее озвучил. Ни копейки на это не предусмотрено. Кредит "Украинская мечта" под 5%, в бюджете никаких статей на это не предусмотрено.Украинские национальные авиалинии, которыми так гордится президент, заложено 1 млрд грн - это 1 посредственный самолет, который можно купить. Ноутбуки для учителей, во-первых, президент соврал, что закуплено 60 тыс. ноутбуков – закуплено только 20 тыс. А на следующий год президент сказал, что мы обеспечим всех учителей ноутбуками. У нас 400 тыс. учителей – заложено на следующий год ноль", - подытожила она.

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