Об этом пишет Alaska's News Source.

Жена исполнительного директора Управления по развитию общин Анкориджа Майка Роббинса родом из Украины, и он сказал, что хотел сделать большее для украинцев. Его взволновала история об украинке, отказавшейся от пяти мест на рейс, который должен был доставить ее семью на Аляску.

"Одна из волонтеров кому-то позвонила по телефону, и женщина сказала: "Ну, я не думаю, что я приду", и она сказала: "Вы не против, если я спрошу, почему", а она ответила: "Ну, потому что мои сыновья мертвы".

Роббинс был тронут этой историей.

"В основном она сказала, что ей не зачем жить. Это был день, когда я действительно решил, что делаю недостаточно", – сказал Роббинс.

Являясь главой волонтерской программы помощи, Роббинс помог собрать 750 000 долларов США, в том числе два пожертвования в размере 150 000 долларов США от благотворительных фондов. Первоначальный план заключался в том, чтобы использовать эти деньги и доставить 600 украинцев на Аляску на трех чартерных самолетах, но изменения, одобренные правительством, заблокировали этот план. Однако Роббинс сказал, что финансирование уйдет на коммерческие рейсы.

Веб-сайт Ukraine Relief Program помогает украинцам найти работу и жилье по всему государству. Роббинс рассказал, что десятки работодателей пообещали нанимать украинцев, когда они придут.

Украинцы Канады призвали увеличить пособие для беженцев.

По данным ООН около 13 миллионов человек покинули свои дома из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

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