На Аляску прибыли первые украинские беженцы
Около 50 украинских беженцев прибыли на Аляску с помощью благотворительной организации, оплатившей билеты на самолет
Об этом пишет Alaska's News Source.
Жена исполнительного директора Управления по развитию общин Анкориджа Майка Роббинса родом из Украины, и он сказал, что хотел сделать большее для украинцев. Его взволновала история об украинке, отказавшейся от пяти мест на рейс, который должен был доставить ее семью на Аляску.
"Одна из волонтеров кому-то позвонила по телефону, и женщина сказала: "Ну, я не думаю, что я приду", и она сказала: "Вы не против, если я спрошу, почему", а она ответила: "Ну, потому что мои сыновья мертвы".
Роббинс был тронут этой историей.
"В основном она сказала, что ей не зачем жить. Это был день, когда я действительно решил, что делаю недостаточно", – сказал Роббинс.
Являясь главой волонтерской программы помощи, Роббинс помог собрать 750 000 долларов США, в том числе два пожертвования в размере 150 000 долларов США от благотворительных фондов. Первоначальный план заключался в том, чтобы использовать эти деньги и доставить 600 украинцев на Аляску на трех чартерных самолетах, но изменения, одобренные правительством, заблокировали этот план. Однако Роббинс сказал, что финансирование уйдет на коммерческие рейсы.
Веб-сайт Ukraine Relief Program помогает украинцам найти работу и жилье по всему государству. Роббинс рассказал, что десятки работодателей пообещали нанимать украинцев, когда они придут.
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