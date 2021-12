На Аляске зарегистрировали температурный рекорд за декабрь: +19,4°C

Об этом сообщает The Guardian.



В островном обществе Кадьяк температура воздуха во время притока достигла 19,4°C, что является самым высоким показателем в декабре, когда-либо зафиксированным на Аляске. Ученый Рик Томан из Центра оценки климата и политики Аляски назвал этот показатель "абсурдом".



Необычно зимний теплый период на Аляске отмечается дневной температурой свыше 15,5°C и проливными дождями, в то время как обычно в это время года в штат приходит резкое похолодание и снег.



Ученые опасаются, что по мере потепления климата население затопит дождем. Самым серьезным непосредственным последствием для людей является огромное количество осадков во внутренней Аляске, где район Фербанкс пострадал от злейшего зимнего шторма с 1937 года.



По словам Томана, новый контрольный максимум зафиксировали на фоне волны экстремальных декабрьских показателей, включая 18,3 ° C в аэропорту Кадьяк и по меньшей мере восемь декабрьских дней температуры выше 10 ° C в городе Уналаска.



Периоды теплой и влажной погоды в середине зимы участились на Аляске за последние два десятилетия, что является признаком изменения климата, сообщил Томан.



Аляску все еще ждут зимние холода: прогнозируется, что температура в Фербанксе упадет ниже -29°C в эти выходные. Однако ожидается, что в будущем эпизодов тепла и повышенной влажности будет больше.



