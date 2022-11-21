Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

При открытии таблички Зеленский отметил большую помощь, которую Хосе Андрес оказал украинцам.

"Благодарю за все, что вы делаете. Теперь это будет в истории нашей страны, нашей независимости. Мы никогда не забудем этого, – подчеркнул Владимир Зеленский. – Мы чувствуем, что вы рядом с нами с самого начала этой трагедии – полномасштабного вторжения российского агрессора. Благодарны вам очень, что вы рядом с украинцами".

Кроме того, Владимир Зеленский вручил Хосе Андресу орден "За заслуги" ІІ степени.

Основатель благотворительной организации World Central Kitchen в очередной раз прибыл в Украину сразу после освобождения Херсона. Представители организации в первый же день после деоккупации города смогли доставить в Херсон гуманитарный груз и раздать жителям 3,5 тыс. продуктовых наборов. Кроме того, представители World Central Kitchen обустроили в разных районах Херсона пункты, где люди могут набирать воду для питья и приготовления пищи.

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На Аллее смелости в Киеве уже отмечены: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен , президент Польши Анджей Дуда , президент Латвии Эгилс Левитс, премьер-министр Великобритании в 2019-2022 гг. Борис Джонсон , премьер-министр Чехии Петр Фиала, премьер-министр Словении в 2020-2022 гг. Янез Янша, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, вице-премьер-министр Польши в 2020-2022 гг. Ярослав Качиньский, американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Шон Пенн.

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