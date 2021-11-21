На Аллее Небесной Сотни Зеленскому кричали: "Позор! Предатель! Малоросс!"

Зеленский возложил цветы и в сопровождении политиков и охраны возвращался назад. В это время ему вслед стали кричать, сообщает Еспресо.TV .



По данным Сегодня.ua , возгласы доносились от "собравшихся у мемориала с портретами погибших участников Революции Достоинства членов семей Небесной Сотни".



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Люди восклицали: "Позор!", "Предатель!" и "Малоросс!".

Следует напомнить, что Зеленский не участвовал в Революции Достоинства и событиях на Евромайдане.

В отличие от многих других украинских эстрадных деятелей ни он, ни кто-либо другой из студии "Квартал 95" не приходил выступать с установленной на Майдане сцены.

Более того, во время драматических и в дальнейшем трагических событий "кварталовцы" насмехались над Майданом и майдановцами. В одной из юмористических миниатюр они в шутку "предлагали" выдать спецназовцам из "Беркута" вместо резиновых дубинок "эбонитовые палочки", чтобы трением об одежду участников протеста можно было бы добывать электроэнергию.

Президент не стал отвечать, а в сопровождении охранников быстро сел в машину и уехал.