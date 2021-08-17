На Аллее Небесной сотни устанавливают локацию в стиле СССР

Об этом сообщило издание Depo.ua .



Издание отмечает, что охрана отметила, что на День Независимости планируют показать историю страны.



Депутат Киевсовета Алина Михайлова заявила, что это незаконные действия.



"Согласно п. 2.2 Порядка проведения массовых мероприятий в городе Киеве, проведение массовых мероприятий развлекательного характера на Аллее Героев Небесной Сотни и улицы Трехсвятительской в пределах Стены памяти погибших Героев запрещается", - написала она в Facebook.



Активист Андрей Смолий также прокомментировал ситуацию.



"Будет шоу. Кстати, инсталляции, посвященные Майдану, также закрыли. Проезжал и видел все это своими глазами", - сообщил он в Facebook.

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