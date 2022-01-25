На акции SaveФЛП под зданием Рады произошли столкновения: полиция задержала первых протестующих

Об этом пишет Укринформ .



Издание сообщает, что до 5 человек увели в автозаки. Затем участники акции подошли к машинам и между ними и полицией произошли столкновения.



Они продолжались недолго и уже кончились. Стороны разговаривают между собой.



Ранее в полиции призвали организаторов и участников акций протеста не устраивать провокаций и соблюдать мирный формат.



"Сегодня в центральной части Киева возле Верховной Рады проходит акция при массовом участии граждан. С целью обеспечения публичной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции совместно с военнослужащими Национальной гвардии и сотрудниками ГСЧС несут службу в усиленном режиме. Для предотвращения правонарушений полицейские проводят превентивную работу по участниками мероприятия", - информировала Нацполиция .

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