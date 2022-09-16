Об этом он написал в телеграме.

"Оккупанты в Мелитополе явно завидуют Чернобаевке, поэтому курят и курят на аэродроме. Только что там зафиксирован мощный взрыв. Надеемся, что рашисты пошли в минус, как и их техника. Ждем хороших новостей от ВСУ!" – написал Федоров.

16 сентября в Херсоне произошел взрыв здания суда, где размещались "военно-гражданская администрация" оккупантов и "правительство".

Позже в этот же день во временно оккупированном Луганске произошел взрыв . Сообщается, что погиб "генпрокурор ЛНР".