На аэродроме в Мелитополе прогремел взрыв
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что на аэродроме города раздался мощный взрыв
Об этом он написал в телеграме.
"Оккупанты в Мелитополе явно завидуют Чернобаевке, поэтому курят и курят на аэродроме. Только что там зафиксирован мощный взрыв. Надеемся, что рашисты пошли в минус, как и их техника. Ждем хороших новостей от ВСУ!" – написал Федоров.
- 16 сентября в Херсоне произошел взрыв здания суда, где размещались "военно-гражданская администрация" оккупантов и "правительство".
- Позже в этот же день во временно оккупированном Луганске произошел взрыв . Сообщается, что погиб "генпрокурор ЛНР".
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