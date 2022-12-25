На аэродроме в Беларуси, откуда обстреливают ракетами Украину, загорелся российский МиГ-31, - "Беларусский Гаюн"
В воскресенье, 25 декабря, на аэродроме в Мачулищах в Беларуси произошло возгорание двигателя российского МиГ-31, который может нести гиперзвуковые баллистические ракеты "Кинджал"
Об этом сообщает " Беларусский Гаюн ".
Издание рассказывает, что 13 декабря в Мачулище прилетели три МиГ-31К, принадлежащих армии РФ. Они совершили уже минимум четыре полета – 16, 17, 21 и 25 декабря.
За две недели присутствия на аэродроме вылетали все самолеты, кроме одного - по данным "Белорусского Гаюна", сегодня в нем произошло возгорание двигателя. Полученные повреждения не позволяют борту в ближайшее время совершать полеты.
Самолеты имеют регистрационные номера RF-92215, RF-92445, RF-95194.
- "Беларусский Гаюн" сообщил , что 38-я десантно-штурмовая бригада вооруженных сил Беларуси, которую перекидывали в приграничье с Украиной, уже возвращается в Брест.
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