Об этом сообщает " Беларусский Гаюн ".

Издание рассказывает, что 13 декабря в Мачулище прилетели три МиГ-31К, принадлежащих армии РФ. Они совершили уже минимум четыре полета – 16, 17, 21 и 25 декабря.

За две недели присутствия на аэродроме вылетали все самолеты, кроме одного - по данным "Белорусского Гаюна", сегодня в нем произошло возгорание двигателя. Полученные повреждения не позволяют борту в ближайшее время совершать полеты.

Самолеты имеют регистрационные номера RF-92215, RF-92445, RF-95194.

"Беларусский Гаюн" сообщил , что 38-я десантно-штурмовая бригада вооруженных сил Беларуси, которую перекидывали в приграничье с Украиной, уже возвращается в Брест.

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