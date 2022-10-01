Об этом сообщают крымские паблики в соцсетях.

На видео видно, что в районе аэродрома разгорелся пожар, пользователи говорят о взрывах. Глава оккупационных властей Севастополя Михаил Розвожаев заявил, что пожар произошел якобы из-за того, что самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.

30 сентября в Ялте, Спартаке и Алупке в оккупированном Крыму раздались взрывы .

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