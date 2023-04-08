Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, отвечая на вопрос о тактике россиян в воздухе.

"Никуда не делась стратегическая авиация, которая рассредоточена на разных аэродромах. Имею в виду самолеты Ту-95, которые могут быть в готовности к применению именно ракетного вооружения, потому что 12 самолетов, по меньшей мере, наблюдаются на этих аэродромах, они могут атаковать Украину", - отметил он.

Кроме того, Игнат также добавил, что на фронте работает и тактическая авиация РФ.

"Никуда не исчезла угроза ракетных атак. Атакуют они постоянно — речь идет и о вертолетах, и о штурмовой авиации", - сказал спикер.

Также на вопрос, с чем связаны маневры РФ, как перевод нескольких авиаистребителей вглубь России из Беларуси, он отметил, что определенные вещи происходят не впервые.

К примеру, когда наблюдаются 20-минутные воздушные тревоги при взлете МиГ, это может свидетельствовать о тренировочных полетах.

"А когда из Беларуси улетают эти несколько МиГов, которые там расположены - это может быть банальная ротация, какие-то технические моменты. Возможно, эти самолеты улетают и на свои стационарные аэродромы, где они базируются", - проинформировал Юрий Игнат.