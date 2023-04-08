На аэродромах России - по меньшей мере 12 самолетов, которые могут атаковать Украину, - Игнат
Стратегическая авиация РФ рассредоточена на разных аэродромах, самолеты этой группы могут находиться в готовности к применению ракетного вооружения
Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, отвечая на вопрос о тактике россиян в воздухе.
"Никуда не делась стратегическая авиация, которая рассредоточена на разных аэродромах. Имею в виду самолеты Ту-95, которые могут быть в готовности к применению именно ракетного вооружения, потому что 12 самолетов, по меньшей мере, наблюдаются на этих аэродромах, они могут атаковать Украину", - отметил он.
Кроме того, Игнат также добавил, что на фронте работает и тактическая авиация РФ.
"Никуда не исчезла угроза ракетных атак. Атакуют они постоянно — речь идет и о вертолетах, и о штурмовой авиации", - сказал спикер.
Также на вопрос, с чем связаны маневры РФ, как перевод нескольких авиаистребителей вглубь России из Беларуси, он отметил, что определенные вещи происходят не впервые.
К примеру, когда наблюдаются 20-минутные воздушные тревоги при взлете МиГ, это может свидетельствовать о тренировочных полетах.
"А когда из Беларуси улетают эти несколько МиГов, которые там расположены - это может быть банальная ротация, какие-то технические моменты. Возможно, эти самолеты улетают и на свои стационарные аэродромы, где они базируются", - проинформировал Юрий Игнат.
- 7 апреля начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк утвердила , что Россия в дальнейшем атакует Украину авиабомбами из-за недостаточной результативности ракетных ударов.
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