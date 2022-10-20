На аэродромах Беларуси уже 6 Миг-31К, которые могут нести ракеты "Кинжал", - помощник командующего ОС ВСУ Силкин
Помощник командующего ОС ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин отметил, что недавно в Беларусь прилетели еще три российских истребителя Миг-31К
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Эти самолеты являются носителями гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" и поэтому сейчас таких самолетов на территории Беларусь уже шесть. Они постоянно совершают пролет над территорией Беларусь и именно они совершают удары по Украине", - отметил Силкин.
Помощник командующего ОС ВСУ также добавил, что Россия атакует Украину дронами-камикадзе "Shahed-136" с территории Беларуси.
"На эти дроны влияют погодные условия. Вскоре наступят холода, дожди, ветры, морозы. Эти дроны "Shahed-136" не используются в плохих погодных условиях", - пояснил Силкин.
- Генеральный штаб ВСУ считает, что вероятность попытки наступления с территории Беларуси растет из-за агрессивных заявлений и действий руководства России и Беларуси.
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