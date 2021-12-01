На админгранице с оккупированным Крымом открылись пункты вакцинации от COVID-19

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"С понедельника по пятницу с 09:00 до 15:00 будут работать мобильные бригады в составе одного врача и медицинской сестры. Пункты вакцинации на контрольных пунктах въезда-выезда имеют необходимое оборудование, а также обеспечены медицинскими работниками, которые будут осуществлять соответствующие манипуляции", – говорится в сообщении.

В пунктах прививки на КПВВ доступны вакцины Pfizer, Moderna и Coronavac. Гражданам будут выдавать справки о прививках, а также будут вносить данные о вакцинации в электронную медицинскую систему.







Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук подчеркнула, что это была одна из приоритетных задач на КПВВ. Теперь гражданам было легче пересекать админграницу с Херсонской областью.

Напомним, 23 ноября Ирина Верещук заявила, что в 2022 году на КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" станут доступны регулярные пассажирские перевозки.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

"Отныне крымчане смогут получить качественные медицинские услуги прямо на КПВВ. Это значительно облегчит процесс пересечения админграницы АР Крым и Севастополя с Херсонской областью", - отметила Верещук.