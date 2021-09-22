На админгранице с Крымом задержали предателя с наградами от РФ за содействие оккупации полуострова

Об этом сообщает сайт Госпогранслужбы .



Мужчина 1957 года направлялся с временно оккупированного Крыма на материковую часть Украины. Пограничники обнаружили у него медали "За заслуги перед Отечеством", "За защиту Крыма", "5 лет крымской весне", "Крымская весна", полученные им в 2014-2018 годах и "завизированные" подписями президента РФ и представителей оккупационной власти Крыма.



Кроме того, у мужчины обнаружили удостоверение участника организации "Союз ветеранов свободного полка народного ополчения Республики Крым".



Правоохранители установили, что мужчина принимал активное участие в деятельности незаконных вооруженных формирований на территории оккупированного Крыма, беспорядках и нападениях с целью захвата предприятий, учреждений и государственных организаций.



Пограничники сообщили в Нацполицию о признаках правонарушения по ст. 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" и передали задержанного полицейским.

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