На админгранице с Крымом танкисты, артиллеристы и инженеры ВСУ тренируются отражать прорыв вражеской бронетехники
Противотанковые артиллерийские и инженерные подразделения ВСУ проводят тренировки на административной границе со временно оккупированной территорией АР Крым
Об этом сообщает Командование объединенных сил ВСУ в Facebook.
Как сообщил командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, по легенде учений, военнослужащие должны были общими силами отразить попытку прорыва вражеской бронетехники на танкоопасном направлении.
По словам командующего, было тяжело, но военные работали в штатном режиме спокойно и уверенно, как в боевой обстановке.
"Эти навыки за восемь лет войны каждым военнослужащим уже освоены, поэтому задачи выполняются четко, уверенно и слаженно. Очевидно, что и в боевых условиях они будут также действовать эффективно и прикрывать опасные направления от реального противника", - подчеркнул генерал-лейтенант.
- Напомним, 13 ноября украинские ВМС провели в Черном море совместные учения с кораблями НАТО.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.98
Покупка 26.98Продажа 27.24
-
EUR
Покупка 30.34Продажа 30.77
- Актуальное
- Важное