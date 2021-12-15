На админгранице с Крымом танкисты, артиллеристы и инженеры ВСУ тренируются отражать прорыв вражеской бронетехники

Об этом сообщает Командование объединенных сил ВСУ в Facebook.



Как сообщил командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, по легенде учений, военнослужащие должны были общими силами отразить попытку прорыва вражеской бронетехники на танкоопасном направлении.



По словам командующего, было тяжело, но военные работали в штатном режиме спокойно и уверенно, как в боевой обстановке.



"Эти навыки за восемь лет войны каждым военнослужащим уже освоены, поэтому задачи выполняются четко, уверенно и слаженно. Очевидно, что и в боевых условиях они будут также действовать эффективно и прикрывать опасные направления от реального противника", - подчеркнул генерал-лейтенант.

Напомним, 13 ноября украинские ВМС провели в Черном море совместные учения с кораблями НАТО.